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Условного противника уничтожали военные в Сарани

Учения в Сарани, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 14:45 Фото: МО РК
В Карагандинской области состоялась активная фаза двустороннего командно-штабного учения, сообщает Zakon.kz.

Действия штурмового батальона воинской части 31775 по уничтожению условного противника в населенном пункте развернулись в промышленной зоне города Сарани. За активной фазой учения наблюдал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, сообщили 18 марта в Минобороны РК. 

По замыслу учения в промышленной зоне города Сарани обнаружили условного противника. Военнослужащие провели разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата.

"Для недопущения отхода боевиков и исключения возможности подхода дополнительных сил командир батальона принял решение о круговом блокировании объекта. С целью введения противника в заблуждение применен отвлекающий маневр – проведены штурмовые действия на второстепенном направлении", – пояснил заместитель командующего войсками регионального командования "Астана" по боевой подготовке подполковник Аслан Китапбаев.

Кроме того, боевым разведывательным дозором и инженерно-саперным отделением выявлены и подавлены огневые точки, уничтожен резерв противника.

В оборонном ведомстве 11 марта сообщили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК с 11 по 19 марта в Карагандинской области пройдет двустороннее командно-штабное учение.

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