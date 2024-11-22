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Миллионы тенге переплатили арендаторы в метро Алматы

Метрополитен, пассажиры метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 09:21 Фото: Zakon.kz
Транспортная прокуратура в ходе анализа деятельности КГП на ПХВ "Метрополитен" Алматы выявила нарушения, ущемляющие права предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, руководство метрополитена решило компенсировать свои налоговые расходы за счет арендаторов торговых площадей, для чего вынудило их заключить дополнительные соглашения.

"По акту надзора прокуратуры незаконные требования в части покрытия налоговых платежей были исключены из соглашений, а предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге. Всего от этих действий пострадало 11 предпринимателей", – сказано в сообщении.

Транспортная прокуратура обращает внимание на возможность обращения в мобильные группы по защите прав предпринимателей, контакты которых размещены на официальном сайте ГТП.

Летом 2024 года стало известно, что сотрудники Алматинского метрополитена стали фигурантами расследования Антикора. По данным агентства, ГКП "Метрополитен" приобрел первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге. Позже разгорелся еще один скандал из-за видео с изношенными колодками.

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