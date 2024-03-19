Нацбанку вернули 960 гектаров земли, принадлежащих известному бизнесмену
В официальном документе сказано:
"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.), являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".
Также отмечено, что задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге.
"Прокуратурой в интересах Национального банка подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Решением Илийского районного суда Алматинской области, подчеркивают специалисты, исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме.
"Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе", – говорится в заключении.
Отметим, что единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank" является Орифджан Шадиев.
Эта новость о возврате земель и участков в пользу государства не первая. К примеру, 18 марта сообщалось, что в Алматы в государственную собственность возвращена часть комплекса Скорой медицинской помощи, выведенная бывшим акимом города Виктором Храпуновым.