288 гектаров земли у легендарного спорткомплекса "Медеу" забрали у частников и вернули государству

Прокуратура Алматы вернула в госсобственность 288 гектаров земли, граничащих с региональным природным парком "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления ведомства за 8 апреля 2026 года.

Согласно данным прокуратуры, участки сельхозназначения с водным фондом были незаконно переданы в частные руки и не подлежали выкупу.

В итоге суд признал сделки недействительными, а апелляция в Алматинский городской суд оставила решение без изменений.

"Общая стоимость возвращенных земель превышает 17 млрд тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматы

"Медеу" – самый высокогорный спортивный комплекс в мире, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м.

