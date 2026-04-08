#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
События

288 гектаров земли у легендарного спорткомплекса "Медеу" забрали у частников и вернули государству

Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматы вернула в госсобственность 288 гектаров земли, граничащих с региональным природным парком "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления ведомства за 8 апреля 2026 года.

Согласно данным прокуратуры, участки сельхозназначения с водным фондом были незаконно переданы в частные руки и не подлежали выкупу.

В итоге суд признал сделки недействительными, а апелляция в Алматинский городской суд оставила решение без изменений.

"Общая стоимость возвращенных земель превышает 17 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Алматы

"Медеу" – самый высокогорный спортивный комплекс в мире, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м.

Тишина на высоте 1691 метра: как идет реконструкция высокогорного катка "Медеу" – фоторепортаж

Ранее мы рассказывали, что в Алматы заработал новый автобусный маршрут до Медеу. Он будет курсировать по направлению "Спорт сарайы – Медеу спорт кешені". Общая протяженность маршрута составит 33,6 км.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
