288 гектаров земли у легендарного спорткомплекса "Медеу" забрали у частников и вернули государству
Прокуратура Алматы вернула в госсобственность 288 гектаров земли, граничащих с региональным природным парком "Медеу", сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из заявления ведомства за 8 апреля 2026 года.
Согласно данным прокуратуры, участки сельхозназначения с водным фондом были незаконно переданы в частные руки и не подлежали выкупу.
В итоге суд признал сделки недействительными, а апелляция в Алматинский городской суд оставила решение без изменений.
"Общая стоимость возвращенных земель превышает 17 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Алматы
"Медеу" – самый высокогорный спортивный комплекс в мире, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м.
Ранее мы рассказывали, что в Алматы заработал новый автобусный маршрут до Медеу. Он будет курсировать по направлению "Спорт сарайы – Медеу спорт кешені". Общая протяженность маршрута составит 33,6 км.
