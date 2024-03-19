Казахстан и Германия запускают уникальное производство косметики на основе кобыльего молока

Кобылье молоко Local Food производят на ферме, оснащенной автоматизированной доильной системой, которая позволяет подавать свежее молоко сразу в танки-охладители. Благодаря этому удается предотвращать контакт с воздухом и попадание патогенных бактерий в продукт. Далее пастеризованное и охлажденное молоко замораживают в сублиматоре, где происходит испарение лишней влаги. В результате потребитель получает на 100% органический сухой продукт. Он пригоден к применению в течение 24 месяцев, в то время как срок хранения парного кобыльего молока составляет два часа.