Казахстан и Германия запускают уникальное производство косметики на основе кобыльего молока
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Казахстанские предприниматели вернулись из Германии, где приняли участие в ряде мероприятий, посвященных экономическому сотрудничеству двух стран. Итогом поездки стало подписание ряда соглашений по реализации проектов на территории РК.
Так, совместный проект ТОО "S-Agro-Borovskoe" и крупной немецкой компании Zollmann Stutenmilch GmbH перейдет на выпуск новой номенклатуры продукции. На первом этапе реализации, в сентябре 2023 года, в Костанайской области введена в эксплуатацию современная ферма по производству сухого кобыльего молока с мощностью до 40 тонн в год под брендом Local Food, с созданием 150 рабочих мест.
"Компания господина Цольманна занимается разведением лошадей еще с 70-х годов XX века, а в 1990 году был осуществлен первый процесс по производству сублимированного кобыльего молока. Его ферма в городе Мюльбене – крупнейшее и самое старое предприятие в Германии, специализирующееся на выпуске кумыса. Здесь, в Германии, мы подписали документ о начале нового этапа сотрудничества", – сообщил журналистам директор ТОО "S-Agro-Borovskoe" Мейрам Ахметжанов.
Кобылье молоко Local Food производят на ферме, оснащенной автоматизированной доильной системой, которая позволяет подавать свежее молоко сразу в танки-охладители. Благодаря этому удается предотвращать контакт с воздухом и попадание патогенных бактерий в продукт. Далее пастеризованное и охлажденное молоко замораживают в сублиматоре, где происходит испарение лишней влаги. В результате потребитель получает на 100% органический сухой продукт. Он пригоден к применению в течение 24 месяцев, в то время как срок хранения парного кобыльего молока составляет два часа.
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Результаты первого этапа сотрудничества удовлетворили обе стороны. Поэтому в Германии было подписано новое соглашение. Основатель компании Zollmann Stutenmilch GmbH Ханс Цольманн отметил, что костанайское предприятие является эксклюзивным партнером и объяснил, что в новом соглашении речь идет о производстве органических косметических средств на основе кобыльего молока.
"Подписанное соглашение – новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном, а именно с Костанаем. Мы планируем всю продукцию, которую выпускаем в Германии, выпускать также и в Казахстане. Я всю свою жизнь занимаюсь производством кобыльего молока и считаю, что у Казахстана, который является страной происхождения этого напитка, большие перспективы в данной сфере", – сказал Ханс Цольманн.
По планам запуск реализации косметики Local Food запланирован уже на третий квартал 2024 года. Для этого будет создано 30 дополнительных рабочих мест. В перспективе в ТОО "S-Agro-Borovskoe" рассматривают возможность производить спортивное и детское питание, фармацевтические пищевые добавки.
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