Меморандум с ведущими фининститутами Германии подписало Экспортно-кредитное агентство Казахстана

16 сентября в Астане состоялся Казахстанско-Германский круглый стол во время визита канцлера Германии Олафа Шольца. В мероприятии участвовали представители госорганов и крупного бизнеса двух стран. Казахстан подписал меморандум с ведущими фининститутами Германии, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсуждались новые возможности для развития двусторонних экономических отношений в различных секторах, включая сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, здравоохранение и инфраструктурные проекты.

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

Во время переговоров председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин заявил, что казахстанско-германские переговоры стали значительным шагом в укреплении экономического сотрудничества между странами. Отмечается, что холдинг готов активно содействовать реализации совместных проектов, предлагая инновационные финансовые решения.

"Мы видим большой потенциал в развитии двусторонних отношений, особенно в таких областях, как возобновляемая энергетика, агропромышленный сектор, транспортно-логистическая сфера и промышленное производство. Мы уверены, что подписанные сегодня соглашения станут отправной точкой для новых успешных проектов, которые помогут нам не только укрепить экономические связи с Германией, но и достичь амбициозных целей по развитию устойчивого и инклюзивного роста в Казахстане", – заявил СЕО холдинга.

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

По итогу мероприятия АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" подписало Меморандум о сотрудничестве с ведущими финансовыми институтами Германии – Deutche Bank и Helaba Bank. Соглашения предусматривают предоставление выгодных условий для экспортного кредитования и торгового финансирования, что позволит казахстанским предприятиям приобретать современное немецкое оборудование и технологии, повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке.



К слову, объем рисков Экспортно-кредитного агентства Казахстана на сегодняшний день составляет 950 млн евро. Они подкреплены государственной гарантией на сумму свыше 1 млрд евро.

"Сотрудничество с Deutsche Bank и Helaba позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, в том числе в сфере модернизации казахстанских предприятий. Мы заинтересованы в финансировании закупок немецких технологий и оборудования под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства Казахстана для повышения экспортного потенциала нашей страны", – отметил Аллен Чайжунусов.

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

В свою очередь директор департамента торгового и экспортного финансирования Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba Bank) Сардор Колмахмедов подчеркнул, что немецкий банк активно участвует в финансировании инвестиционных проектов между Германией и Казахстаном. По его словам, решение о подписании меморандума с казахстанским ЭКА продиктовано желанием углубить сотрудничество в области долгосрочного проектного финансирования немецких и европейских компаний в Казахстане.

