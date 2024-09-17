Меморандум с ведущими фининститутами Германии подписало Экспортно-кредитное агентство Казахстана
На встрече обсуждались новые возможности для развития двусторонних экономических отношений в различных секторах, включая сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, здравоохранение и инфраструктурные проекты.
Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
Во время переговоров председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин заявил, что казахстанско-германские переговоры стали значительным шагом в укреплении экономического сотрудничества между странами. Отмечается, что холдинг готов активно содействовать реализации совместных проектов, предлагая инновационные финансовые решения.
"Мы видим большой потенциал в развитии двусторонних отношений, особенно в таких областях, как возобновляемая энергетика, агропромышленный сектор, транспортно-логистическая сфера и промышленное производство. Мы уверены, что подписанные сегодня соглашения станут отправной точкой для новых успешных проектов, которые помогут нам не только укрепить экономические связи с Германией, но и достичь амбициозных целей по развитию устойчивого и инклюзивного роста в Казахстане", – заявил СЕО холдинга.
Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
По итогу мероприятия АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" подписало Меморандум о сотрудничестве с ведущими
финансовыми институтами Германии – Deutche Bank и Helaba Bank. Соглашения предусматривают предоставление выгодных
условий для экспортного кредитования и торгового финансирования, что позволит
казахстанским предприятиям приобретать современное немецкое оборудование и
технологии, повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке.
К слову, объем рисков Экспортно-кредитного агентства Казахстана на сегодняшний день составляет 950 млн евро. Они подкреплены государственной гарантией на сумму свыше 1 млрд евро.
"Сотрудничество с Deutsche Bank и Helaba позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, в том числе в сфере модернизации казахстанских предприятий. Мы заинтересованы в финансировании закупок немецких технологий и оборудования под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства Казахстана для повышения экспортного потенциала нашей страны", – отметил Аллен Чайжунусов.
Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
В свою очередь директор департамента торгового и экспортного финансирования Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba Bank) Сардор Колмахмедов подчеркнул, что немецкий банк активно участвует в финансировании инвестиционных проектов между Германией и Казахстаном. По его словам, решение о подписании меморандума с казахстанским ЭКА продиктовано желанием углубить сотрудничество в области долгосрочного проектного финансирования немецких и европейских компаний в Казахстане.
Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) – крупный немецкий коммерческий банк, основанный 1 июня 1953 года в результате слияния нескольких региональных банков. Оказывает широкий спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, банкам, институциональным инвесторам и государственному сектору как на внутреннем, так и на международном рынках. Помимо этого, Helaba выступает ключевым поставщиком услуг для 40% немецких сберегательных банков, обеспечивая их централизованное клиринговое обслуживание.
Deutsche Bank – один из крупнейших финансовых конгломератов мира, штаб-квартира которого находится в Германии. Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая розничный банкинг, инвестиционные услуги и корпоративное финансирование. Своими услугами Deutsche Bank охватывает миллионы клиентов по всему миру.
Кроме того, банк планирует содействовать расширению экспортного потенциала Казахстана на рынки Центральной Азии и Европы.
Немецкие инвестиции преимущественно направлены в несырьевой сектор, включая перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, транспорт и агропромышленный комплекс. ЭКА готово оказать всестороннюю поддержку немецким компаниям, желающим реализовать экспортно-ориентированные проекты в Казахстане.
На сегодняшний день в Казахстане действует 752 предприятия с участием германского капитала. Перечень казахстанско-германских инвестиционных проектов состоит из 63 проектов на общую сумму более 54,4 млрд долларов США.