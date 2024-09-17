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Меморандум с ведущими фининститутами Германии подписало Экспортно-кредитное агентство Казахстана

Экспортно-кредитное агентство Казахстана подписало меморандум с ведущими финансовыми институтами Германии, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:31 Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
16 сентября в Астане состоялся Казахстанско-Германский круглый стол во время визита канцлера Германии Олафа Шольца. В мероприятии участвовали представители госорганов и крупного бизнеса двух стран. Казахстан подписал меморандум с ведущими фининститутами Германии, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсуждались новые возможности для развития двусторонних экономических отношений в различных секторах, включая сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, здравоохранение и инфраструктурные проекты.

Председатель Правления АО , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:31

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

Во время переговоров председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин заявил, что казахстанско-германские переговоры стали значительным шагом в укреплении экономического сотрудничества между странами. Отмечается, что холдинг готов активно содействовать реализации совместных проектов, предлагая инновационные финансовые решения.

"Мы видим большой потенциал в развитии двусторонних отношений, особенно в таких областях, как возобновляемая энергетика, агропромышленный сектор, транспортно-логистическая сфера и промышленное производство. Мы уверены, что подписанные сегодня соглашения станут отправной точкой для новых успешных проектов, которые помогут нам не только укрепить экономические связи с Германией, но и достичь амбициозных целей по развитию устойчивого и инклюзивного роста в Казахстане", – заявил СЕО холдинга.
Меморандум между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и Deutsche Bank, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:31

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

По итогу мероприятия АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" подписало Меморандум о сотрудничестве с ведущими финансовыми институтами Германии – Deutche Bank и Helaba Bank. Соглашения предусматривают предоставление выгодных условий для экспортного кредитования и торгового финансирования, что позволит казахстанским предприятиям приобретать современное немецкое оборудование и технологии, повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке.

К слову, объем рисков Экспортно-кредитного агентства Казахстана на сегодняшний день составляет 950 млн евро. Они подкреплены государственной гарантией на сумму свыше 1 млрд евро.

"Сотрудничество с Deutsche Bank и Helaba позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, в том числе в сфере модернизации казахстанских предприятий. Мы заинтересованы в финансировании закупок немецких технологий и оборудования под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства Казахстана для повышения экспортного потенциала нашей страны", – отметил Аллен Чайжунусов.
подписание меморандума, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:31

Фото: АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"

В свою очередь директор департамента торгового и экспортного финансирования Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba Bank) Сардор Колмахмедов подчеркнул, что немецкий банк активно участвует в финансировании инвестиционных проектов между Германией и Казахстаном. По его словам, решение о подписании меморандума с казахстанским ЭКА продиктовано желанием углубить сотрудничество в области долгосрочного проектного финансирования немецких и европейских компаний в Казахстане.

Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) – крупный немецкий коммерческий банк, основанный 1 июня 1953 года в результате слияния нескольких региональных банков. Оказывает широкий спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, банкам, институциональным инвесторам и государственному сектору как на внутреннем, так и на международном рынках. Помимо этого, Helaba выступает ключевым поставщиком услуг для 40% немецких сберегательных банков, обеспечивая их централизованное клиринговое обслуживание.

Deutsche Bank – один из крупнейших финансовых конгломератов мира, штаб-квартира которого находится в Германии. Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая розничный банкинг, инвестиционные услуги и корпоративное финансирование. Своими услугами Deutsche Bank охватывает миллионы клиентов по всему миру.

Кроме того, банк планирует содействовать расширению экспортного потенциала Казахстана на рынки Центральной Азии и Европы.


Немецкие инвестиции преимущественно направлены в несырьевой сектор, включая перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, транспорт и агропромышленный комплекс. ЭКА готово оказать всестороннюю поддержку немецким компаниям, желающим реализовать экспортно-ориентированные проекты в Казахстане.


На сегодняшний день в Казахстане действует 752 предприятия с участием германского капитала. Перечень казахстанско-германских инвестиционных проектов состоит из 63 проектов на общую сумму более 54,4 млрд долларов США.

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