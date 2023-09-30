Главное к утру: Токаев в Германии, суд над студентками, брошенный младенец
Токаев в Германии
Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики. Основные вопросы, которые озвучил Токаев в ходе своего выступления, касались экономических отношений между странами ЦА и Германией.
Кроме того, в ходе визита, Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и принял старшего вице-президента компании Linde GmbH Оливера Пфанна.
Суд над студентками
В Костанае состоялся суд над двумя третьекурсницами, которых приговорили к 10 годам тюрьмы за распространение наркотиков. Обвинения в свой адрес девушки отрицают.
Брошенный младенец
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