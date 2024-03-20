Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе
Фото: gov.kz
Работа по защите прав инвесторов определена одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.
В Кордайском районе Жамбылской области реализуется инвестиционный проект по строительству цементного завода сингапурского инвестора "Korcem".
В строительство завода уже проинвестировано 30 млрд тенге, и он является одним из передовых в регионе. Однако в результате отсутствия свободного земельного участка инвестор долгое время не мог начать строительство подстанции для подключения к электричеству.
Фото: gov.kz
При содействии прокуратуры проблемный вопрос инвестора удалось разрешить путем возврата в государственный фонд неиспользуемых земель по целевому назначению.
В настоящее время инвестором уже начаты строительные работы по подведению электричества на новом земельном участке.
Вопросы реализации инвестиционного проекта находятся на контроле органов прокуратуры Жамбылской области.
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