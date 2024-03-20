Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе

Работа по защите прав инвесторов определена одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.

В Кордайском районе Жамбылской области реализуется инвестиционный проект по строительству цементного завода сингапурского инвестора "Korcem".





В строительство завода уже проинвестировано 30 млрд тенге, и он является одним из передовых в регионе. Однако в результате отсутствия свободного земельного участка инвестор долгое время не мог начать строительство подстанции для подключения к электричеству.

Фото: gov.kz

При содействии прокуратуры проблемный вопрос инвестора удалось разрешить путем возврата в государственный фонд неиспользуемых земель по целевому назначению.







В настоящее время инвестором уже начаты строительные работы по подведению электричества на новом земельном участке.





Вопросы реализации инвестиционного проекта находятся на контроле органов прокуратуры Жамбылской области.

