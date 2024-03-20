Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе

Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:38 Фото: gov.kz
Работа по защите прав инвесторов определена одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.
В Кордайском районе Жамбылской области реализуется инвестиционный проект по строительству цементного завода сингапурского инвестора "Korcem".

В строительство завода уже проинвестировано 30 млрд тенге, и он является одним из передовых в регионе. Однако в результате отсутствия свободного земельного участка инвестор долгое время не мог начать строительство подстанции для подключения к электричеству.
Прокурорская защита интересов инвестора в земельном вопросе, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:38

Фото: gov.kz

При содействии прокуратуры проблемный вопрос инвестора удалось разрешить путем возврата в государственный фонд неиспользуемых земель по целевому назначению.


В настоящее время инвестором уже начаты строительные работы по подведению электричества на новом земельном участке.

Вопросы реализации инвестиционного проекта находятся на контроле органов прокуратуры Жамбылской области.

Читайте также

В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья
В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья
Байконур, запуск ракеты, Союз
Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре
Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана
Токаев созывает очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана
Айсулу Омарова
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: