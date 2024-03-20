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Магзум Мирзагалиев встретился с политиками, представителями деловых кругов и экспертами США

Магзум Мирзагалиев встретился с политиками, представителями деловых кругов и экспертами США, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:57 Фото: kmg.kz
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках участия в Ежегодной энергетической конференции CERAWeek в г. Хьюстон встретился с представителями американской администрации, бизнеса и видными экспертами CША.
На встрече с помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом обсуждены вопросы сотрудничества КМГ с американскими нефтегазовыми компаниями.

В беседе с директором по разведке и добыче "Шелл" Зои Юнович и исполнительным директором по разведке, стратегии и портфелю проектов концерна Эугеном Окпере рассмотрены вопросы дальнейшего освоения Кашаганского месторождения с учетом необходимости увеличения производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке Казахстана.
Магзум Мирзагалиев встретился с политиками, представителями деловых кругов и экспертами США, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:57

Фото: kmg.kz

Также затронуты перспективы разработки Карачаганакского месторождения, развития новых направлений экспорта казахстанской нефти и совместных геологических исследований.
"В русле подписанного в прошлом году с партнерами из "Шелл" меморандума о взаимопонимании мы приступили к реализации дорожной карты по взаимодействию в геологоразведке. Рассматриваются несколько проектов в этом направлении, в том числе по глубинному изучению Прикаспия", – подчеркнул Магзум Мирзагалиев.
Деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, в частности, рассмотрена на встрече с президентом компании "Chevron International Exploration and Production" Клейем Неффом.
"Нефтепровод КТК имеет важнейшее значение для нефтяной промышленности республики. Он является главным экспортным направлением для казахстанской нефти и наиболее экономически привлекательным маршрутом для грузоотправителей страны. Сегодня КМГ совместно с Шеврон проводят планомерную работу по обеспечению возможности поставок оборудования и услуг для поддержания эксплуатации КТК", – отметил Мирзагалиев.

Тенгизский и Кашаганский проекты, сотрудничество в развитии нефтехимии в Казахстане затронуты в беседе со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом. 

"В целом, мы с нашими американскими партнерами сохраняем приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества во всех стратегических областях. Также мы разделяем подходы к реализации совместных мегапроектов. В числе новых перспективных направлений взаимодействия нефтехимические проекты "КазМунайГаза". Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в их реализации", – заключил Мирзагалиев.
Председатель правления "КазМунайГаза" также встретился с вице-председателем "S&P Global" Дэниелом Ергином. Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на мировом энергетическом рынке и его перспективам, а также влиянию энергетического кризиса и геополитической реальности на энергопереход. Магзум Мирзагалиев в ходе беседы подчеркнул, что КМГ высоко ценит сотрудничество с S&P Global.
Магзум Мирзагалиев встретился с политиками, представителями деловых кругов и экспертами США, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:57

Фото: kmg.kz

В беседе с генеральным директором DeGolyer and MacNaughton Джоном Уоллесом глава КМГ дал высокую оценку взаимодействию двух компаний в области аудита геологических запасов. Так, в результате анализа данных по продуктивным пластам месторождений "КазМунайГаза" выявлен потенциал прироста начальных геологических объемов до 239 млн. тонн. В итоге совместные работы в 2021-2023 годах позволили ежегодно восполнить технически извлекаемые запасы на уровень добычи 98%.

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