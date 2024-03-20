Самата Абиша приговорили к восьми годам условно

В Астане вынесли приговор бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату Абишу, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны сообщили, что уголовное дело в отношении Самата Абиша по ст. 362 ч.4 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) рассмотрели в закрытом режиме, с учетом грифа "секретно".

В суде прокурор поддержал просил суд назначить экс-первому заместителю председателя КНБ наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. При этом на основании ст. 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок.



Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.



"Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч. 4 УК РК, и осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. На основании ст.63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным", – сказано в сообщении суда.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены.



В соответствии с ч. 2 ст .49 УК РК судом решено внести представление президенту Казахстана о лишении специального звания и государственных наград.

17 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.



5 января 2023 года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель. Однако 19 сентября стало известно, что в отношении Самата Абиша начато досудебное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".

15 января 2024 года стало известно, что расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и дело передали в суд.

20 марта 2024 года глава МВД Ержан Саденов рассказал, где находится Абиш, и как он будет отбывать наказание.