Признание Самата Абиша, заявление ГП по Ерлану Тургумбаеву и новые камеры в Алматы – итоги 20 марта

Экс-первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш признал вину и получил восемь лет условно. Генеральная прокуратура сделала заявление по бывшему главе МВД Ерлану Тургумбаеву. На дорогах Алматы появились новые камеры. Главные события 20 марта – в подборке Zakon.kz.

Самата Абиша приговорили к восьми годам условно



В Астане вынесли приговор бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату Абишу. Уголовное дело суд рассмотрел в закрытом режиме, с учетом грифа "секретно".

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч. 4 УК РК, и приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. В связи с этим постановил считать назначенное наказание условным.

Позже министр внутренних дел в кулуарах Мажилиса заявил, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится на пробационном контроле. По его словам, на данный момент он находится по месту проживания, где и будет проходить соответствующие процедуры.

Генпрокуратура сделала заявление по Ерлану Тургумбаеву

Генеральная прокуратура выступила с заявлением относительно информации об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции.

В ведомстве заявили, что расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанных с январскими событиями, продолжаются. И экс-глава МВД Ерлан Тургумбаев в рамках проводимых расследований также был допрошен.

Новые камеры Сергек в Алматы

Автолюбители Алматы запечатлели новые камеры на дорогах города, которые значительно крупнее "классических".

В Sergek Group рассказали, что установленное оборудование – это специализированная транспортная камера. Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток.

В ДП Алматы уточнили, что помимо перечисленных ранее нарушений, эти камеры выявляют непристегнутые ремни безопасности и не пропускающие пешеходов автомобили.

Стало известно, где находится Масимов

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, где сейчас находится экс-глава КНБ Карим Масимов. Соответствующий вопрос задал журналист в кулуарах Мажилиса после того, как появилась информация, что бывший глава КНБ принимает участие в мероприятиях.

"Мы не можем всех заключенных показывать, репортаж (делать). Он осужден, находится в местах лишения свободы", – ответил Ержан Саденов.

Токаев созвал очередную сессию АНК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой "Единство. Созидание. Прогресс".

По данным Акорды, сессия АНК состоится 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре.

Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Завтра, 21 марта, президент примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.

Некоторым казахстанцам могут запретить участвовать в азартных играх

Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

Документ предусматривает введение запрета на участие в азартных играх лиц, состоящих в едином реестре должников, а также ужесточение требований к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии.

Сопутствующими поправками разработчики также предлагают ввести административную ответственность в виде штрафа от 300 до 1000 МРП для организаторов игорного бизнеса.

Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал об условиях содержания экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в СИЗО.

Глава МВД утверждает, что особых условий содержания в следственном изоляторе нет ни у кого, включая Бишимбаева.

"У нас камерный тип содержания – он сидит со всеми. Рядом с ним сокамерники", – заявил министр.

Мажилис проведет парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае

В Мажилисе проведут парламентские слушания по вопросам, озвученным президентом на Национальном курултае. Об этом заявил спикер Палаты Ерлан Кошанов.

"Считаю, что необходимо провести парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной площадке", – заявил Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.

Казахстанцы не смогут брать кредиты без одобрения супругов

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

Основные цели законопроекта – снизить риски закредитованности граждан и принять меры по урегулированию их проблемных задолженностей. В этих целях законопроектом вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты.

Во время работы над законопроектом депутаты дополнительно внесли ряд норм. В том числе запрет банку, организации, осуществляющей отдельные виды операций, предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги.

Полицию Казахстана перевели на усиленный режим работы

Полицию Казахстана в период празднования Наурыза перевели на усиленный вариант несения службы. По данным ведомства, на службу заступили свыше 22 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, будет усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.

Закон о противодействии торговле людьми появится в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении проект закона по противодействию торговле людьми в Казахстане. В рамках законопроекта планируется определить правовые основы для противодействия торговле людьми, защиты их прав и свободы.

В частности, как рассказал глава МВД, в проект закона включили новый понятийный аппарат. В частности, вводятся понятия "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "субъекты противодействия торговле людьми" и другие. Подробнее по ссылке.

Продление запрета на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

вывоза топлива недропользователями;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья и добытых на Карачаганакском месторождении.

В случае принятия соответствующего проекта приказ начнет действовать с 14 мая 2024 года.

Продолжение поисков девочки в Алматинской области

В Алматинской области развернули широкомасштабные поиски трехлетней девочки, которая пропала 17 марта. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась.

В поисках задействованы более 350 человек, также подключили вертолет, специально обученных собак и дроны, оснащенные тепловизором. Осматриваются все возможные места нахождения ребенка.

Спорт

В Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Позднее в МИД Казахстана сообщили, что смерть наступила в результате остановки сердца.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира серии "Мастерс" в Майами. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Сборная Казахстана по футболу прилетела в Афины, где через день состоится очень важный и ответственный поединок с командой Греции.

Мир

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска. Актер подошел к уже завершившей смену сотруднице ресторана и лег к ней на колени, начав склонять к близости. Девушка стала сопротивляться, и тогда Кологривый укусил ее за ногу.