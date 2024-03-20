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Законодательство РК

Депутат об обновлении Герба: Нужно ввести стихийную дискуссию в цивилизованное русло

Новый герб, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:38 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Еркин Абиль 20 марта направил запрос премьер-министру РК Олжасу Бектенову по поводу обновления герба Казахстана. Он отметил, что уже началось стихийное обсуждение этой инициативы, и необходимо вывести ее в цивилизованное русло, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению депутата, президент совершенно справедливо отметил, что они являются "зримым воплощением нашей национальной идентичности".

"По сути, Государственный Герб – это визуализированный символ независимости, именно поэтому Глава государства предложил подумать над возможностью его модернизации. В социальных сетях уже началось стихийное обсуждение этой инициативы, высказываются различные точки зрения, порой совершенно противоположные. Если подходить объективно, то в государственный герб уже итак вносились изменения, причем не один, целых пять раз. Хоть и не значительно, но менялись – цвета и оттенки, формы и надпись", – сказал Еркин Абиль.

Он подчеркнул, что первый стандарт вышел в 1992 году, второй – в 1996 году, третий – в 2008 году. В 2014 году стандарт герба образца 2008 года был заменен. В 2018 году внесены изменения в написание названия страны: вместо прежнего кириллического написания "ҚАЗАҚСТАН" используется латинизированное "QAZAQSTAN".

"Необходимо ввести эту стихийную дискуссию в цивилизованное русло, дать возможность аргументированно высказаться всем сторонам, обсудить все возможные плюсы и потенциальные минусы, включая расчет возможных бюджетных расходов. Государственный Герб должен быть простым, понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца, воплощать в себе уважение к историческому прошлому и устремленнось нашего народа в будущее. Если мы хотим, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном, следует подумать над отражением этого факта в государственных символах", – дополнил депутат.

Еркин Абиль заявил, что в государственном гербе отсутствует по-настоящему историческая преемственность, и не имеет места олицетворение Казахстана как независимого национального государства.

"Действующий государственный герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР, в котором вместо колосьев – крылья тулпара, вместо серпа и молота – шанырак, а вместо надписи: "КазССР" – надпись Qazaqstan. Пятиконечная звезда осталась без изменения, но приобрела новый символизм. Необходимо детально изучить опыт формирования гербов в странах, которые входили в Советский блок. Кроме того, полезно будет посмотреть на формирование государственной символики в азиатском регионе в целом с точки зрения осмысления своей истории и формирования национальных целей в будущем", – продолжил депутат Мажилиса.

Также депутат подчеркнул, что при этом нельзя упускать из виду, что в современной геральдике нет определенных правил и шаблонов на этот счет, есть страны, вообще не имеющие Герба, поэтому при обсуждении важен голос специалистов по геральдике и истории.

"Предлагаем Правительству создать площадку для обсуждения идеи модернизации государственных символов, куда должны войти общественные деятели, специалисты в геральдике. Данная площадка должна стать пространством для дискуссии на данную тему и привести обсуждение к общему знаменателю. Подготовить все необходимые материалы по модернизации государственной символики для обсуждения на площадке, в том числе обеспечить полными данными по всем расходам, которые будет включать в себя процесс возможной смены герба", – рассказ Еркин Абиль.

На заседании Национального курултая 15 марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал идею обновить герб Казахстана.

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года не смог пока ответить, сколько потребуется средств на обновление герба страны

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