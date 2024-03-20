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Музыкальное путешествие вокруг света с Аланом Бурибаевым

Музыкальное путешествие вокруг света с Аланом Бурибаевым, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:12 Фото: Астана Опера
Оперно-географический концерт "Вокруг света за 80 минут" – новая программа главного дирижера "Астана Опера", Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева – будет представлена на сцене Большого зала "Астана Опера" 31 марта.
Публику ждет атмосфера музыкальных приключений и открытий, которую создадут симфонический оркестр, солисты и хор под руководством прославленного маэстро.

Стоит подчеркнуть, что Алан Бурибаев в каждом сезоне радует слушателей "Астана Опера" новыми, непохожими друг на друга творческими проектами. Такие концерты – это не только возможность насладиться высококлассным исполнением музыкальных произведений, но и способ взглянуть на классическое искусство в часто неожиданном и увлекательном ключе.
Название вечера само по себе обещает захватывающее путешествие, напоминая о приключениях героев Жюля Верна. Однако, в отличие от них, зрители смогут совершить кругосветное путешествие всего за 80 минут, погрузившись в музыкальную атмосферу различных стран и континентов. Нетривиальная программа концерта включает в себя, как популярные арии и дуэты из опер, и знаменитые симфонические произведения, так и крайне редко исполняемые в мире опусы. Этот концерт подарит возможность окунуться в многообразие мира и пережить незабываемое музыкальное приключение.
Среди выступающих ярких и талантливых артистов, солистов оперы: Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Айзада Капонова, Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Мадина Исламова, Асем Сембина, Гульдана Алдадосова, Назым Сагинтай, Меир Байнеш, Медет Чотабаев, Азат Малик, Артур Габдиев, Саян Исин, а также высокопрофессиональные коллективы хора и оркестра "Астана Опера", которые украсят музыкальное путешествие.

Партнерский материал.

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