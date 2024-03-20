На 1 апреля назначена дата главного судебного разбирательства по делу в отношении Кайрата Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 20 марта пресс-служба Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, в суд поступило дело в отношении Кайрата Сатыбалды.

"Ему предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3) УК). Главное судебное разбирательство назначено на 1 апреля 2024 года в 10:00", – говорится в сообщении.

26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС".



В декабре 2023 года Кайрат Сатыбалды подал ходатайство о замене наказания с лишения на ограничение свободы, но ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

10 января 2024 года стало известно о новом расследовании в отношении Кайрата Сатыбалды, детали которого раскрыл Антикор.

