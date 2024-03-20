Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:41 Фото: акимат СКО
Сегодняшний день посвящен Национальному спорту в рамках празднования Наурыз мейрамы. По области проходят спортивные состязания по национальным видам спорта.

Накануне Наурыза в селе Пресновка начал свою работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:41

Фото: акимат СКО

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поздравил жителей Жамбылского района с открытием объекта и Наурыз мейрамы. Теперь дети и взрослые смогут круглогодично заниматься разными видами спорта.

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:41

Фото: акимат СКО

В новом ФОКе прошли соревнования по қазақ күресі, стрельбе, асық ату и тоғызқұмалақ. "Популяризация национального спорта – наша общая задача", – отметил глава региона.

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:41

Фото: акимат СКО

250 североказахстанцев вышли на лыжный старт. Сегодня в Петропавловске в поселке Борки состоялся массовый лыжный забег, посвященный "Ұлттық спорт күні" в рамках Наурыз мейрамы. Эстафету приняли от Костанайской области.

В Жамбылском районе открылся спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:41

Фото: акимат СКО

Массовый спорт – это здоровье нации. В ходе массового забега на лыжи встали 250 человек. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поздравил участников с праздником Наурыз, поблагодарил их за поддержку здорового образа жизни.

Читайте также

Подозреваемого казахстанца в особо крупном мошенничестве экстрадировали из ОАЭ
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве казахстанца экстрадировали из ОАЭ
Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями
Соглашения на 153 млн долларов подписала Жамбылская область с зарубежными компаниями
Признание Самата Абиша, заявление ГП по Ерлану Тургумбаеву и новые камеры в Алматы – итоги 20 марта
Признание Самата Абиша, заявление ГП по Ерлану Тургумбаеву и новые камеры в Алматы – итоги 20 марта
Айсулу Омарова
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: