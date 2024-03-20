В Жамбылском районе открылся спорткомплекс

Сегодняшний день посвящен Национальному спорту в рамках празднования Наурыз мейрамы. По области проходят спортивные состязания по национальным видам спорта.

Накануне Наурыза в селе Пресновка начал свою работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: акимат СКО

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поздравил жителей Жамбылского района с открытием объекта и Наурыз мейрамы. Теперь дети и взрослые смогут круглогодично заниматься разными видами спорта.

Фото: акимат СКО

В новом ФОКе прошли соревнования по қазақ күресі, стрельбе, асық ату и тоғызқұмалақ. "Популяризация национального спорта – наша общая задача", – отметил глава региона.

Фото: акимат СКО

250 североказахстанцев вышли на лыжный старт. Сегодня в Петропавловске в поселке Борки состоялся массовый лыжный забег, посвященный "Ұлттық спорт күні" в рамках Наурыз мейрамы. Эстафету приняли от Костанайской области.

Фото: акимат СКО

Массовый спорт – это здоровье нации. В ходе массового забега на лыжи встали 250 человек. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов поздравил участников с праздником Наурыз, поблагодарил их за поддержку здорового образа жизни.