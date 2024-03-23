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Число погибших при теракте в Москве выросло до 93 человек

баннер &quot;Крокус Сити Холл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 13:40 Фото: РИА Новости
Количество погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" выросло до 93-х человек, сообщает Zakon.kz.

Число погибших еще будет расти, сообщили в Следственном комитете РФ. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

"Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", – сообщили в СК РФ.

Также следователи установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Следственная группа продолжает работу на месте трагедии.

"Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими".Следственный комитет РФ

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании 11 человек. Речь идет, в том числе, о 4 террористах, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.

Ранее, по заявлениям российских СМИ, стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу.

В Казахстане проходят стихийные акции у дипломатических представительств России. Корреспонденты Zakon.kz посетили здание посольства в Астане и генконсульства в Алматы, куда люди приносят цветы и свечи, чтобы почтить память погибших при теракте.

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