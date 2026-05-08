Токаев прилетел с рабочим визитом в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Москву, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Завтра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы", – говорится в сообщении.
Ранее советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров рассказал о предстоящем рабочем визите главы государства Касым-Жомарта Токаева в Москву.
