В Грузии 9 января объявили днем траура
Фото: pixabay
Правительство Грузии объявило 9 января днем траура по погибшим при пожаре в селе Саберио Гальского района Абхазии детям, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении администрации правительства.
"Правительство Грузии еще раз выражает свои соболезнования семье и близким детей, погибших в результате пожара", – говорится в заявлении.
Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, по случаю дня траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.
Трагедия в селе Саберио произошла 5 января. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, но по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина. В результате огонь молниеносно охватил деревянный дом, погибли пятеро детей. Старшей девочке было восемь лет, младшей не было и года. Их похоронят сегодня.
На днях экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили определилась с дальнейшей профессиональной деятельностью.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript