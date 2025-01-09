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Мир

В Грузии 9 января объявили днем траура

Траур, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 07:55 Фото: pixabay
Правительство Грузии объявило 9 января днем траура по погибшим при пожаре в селе Саберио Гальского района Абхазии детям, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении администрации правительства.

"Правительство Грузии еще раз выражает свои соболезнования семье и близким детей, погибших в результате пожара", – говорится в заявлении.

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, по случаю дня траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

Трагедия в селе Саберио произошла 5 января. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, но по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина. В результате огонь молниеносно охватил деревянный дом, погибли пятеро детей. Старшей девочке было восемь лет, младшей не было и года. Их похоронят сегодня.

На днях экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили определилась с дальнейшей профессиональной деятельностью.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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