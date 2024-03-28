Перспективные направления сотрудничества с Китаем назвал Токаев

Выступая 28 марта 2024 года на ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал перспективные направления сотрудничества Казахстана с Китаем, сообщает Zakon.kz.

По словам нашего президента, сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии

"На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22%, составив почти 30 миллионов тонн. Грандиозный мегапроект "Один пояс, один путь" был впервые представлен во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 % всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой "Один пояс, один путь" и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено новому экономическому курсу Казахстана.

"В прошлом году экономический рост нашей страны составил 5,1 %, что почти в два раза превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе мы намерены поддерживать рост на уровне не менее 6 % и удвоить объем нашей экономики к 2029 году. Чтобы достичь этой цели, я провозгласил новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны. Политика открытых дверей, огромные ресурсы и либеральные рыночные реформы в Казахстане привлекли многие зарубежные компании, в том числе китайские. В связи с этим мы приглашаем азиатских партнеров инвестировать в нашу экономику и тем самым открывать новые пути для взаимовыгодного сотрудничества", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства полагает, что меры по улучшению фискальной и денежно-кредитной системы, расширению финансовых потоков и повышению качества институтов будут способствовать формированию рыночной и конкурентоспособной экономики, делая ее более прозрачной, надежной и динамичной

Однако, как отметил Касым-Жомарт Токаев, достижение этой цели и одновременное противостояние современным глобальным вызовам требуют объединения усилий. В этой связи лидер Казахстана обозначил несколько актуальных задач, для реализации которых должно сплотиться все мировое сообщество.

Как подчеркнул президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

"Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Лидер Казахстана призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

"Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства остановился на ситуации с продовольственной безопасностью

"Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.

"Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый "Срединный коридор", который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора "Север – Юг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем.

Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества президент назвал добычу критически важных видов сырья.

"Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава нашего государства вновь выразил уверенность, что Азия, реализуя свои экономические, технологические и культурные преимущества, может сыграть решающую роль в определении будущей картины мира. В этом контексте он отметил практическую перспективу таких важных международных диалоговых площадок, как Боаоский азиатский форум и Международный форум Астана (AIF). Пользуясь возможностью, Президент пригласил гостей БАФ принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.

На Боаоском азиатском форуме также выступили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, президент Науру Дэвид Аданг, премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена, премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, председатель международной неправительственной организации "Совет старейшин" Мэри Робинсон, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг и председатель Народной партии Королевства Камбоджа Хун Сен.

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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай утром 28 марта 2024 года. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.