Как будут работать региональные детские омбудсмены

Министерство просвещения разработало Правила деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Региональный уполномоченный по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы (Региональный детский омбудсмен) – представитель Уполномоченного по правам ребенка в РК, осуществляющий свою деятельность на общественных началах, на которого возлагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами на соответствующей административно-территориальной единице.

Основными принципами деятельности Регионального детского омбудсмена являются законность, независимость, доступность для детей, приоритетность защиты прав и законных интересов ребенка, объективность, гласность.



Региональный детский омбудсмен назначается и освобождается распоряжением акима области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Уполномоченным по правам ребенка в РК.

Для обеспечения защиты прав и законных интересов детей Региональный детский омбудсмен:

организовывает свою работу на основе утвержденного плана работы на календарный год;



рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или действия (бездействие) местных исполнительных органов и организаций, их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка;



оказывает содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;



беспрепятственно посещает местные исполнительные органы и организации систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры и спорта, а также учреждения уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершеннолетние;



получает по запросу доступ к документам государственных и общественных институтов, занимающихся правами детей, на соответствующей административно-территориальной единице;



заслушивает руководителей заинтересованных государственных органов и организаций или их заместителей по обращениям родителей или иных законных представителей;



вносит государственным органам и иным руководителям организаций обязательные к рассмотрению представления о нарушениях законодательства по правам ребенка, устранении причин и условий, им способствующих;



принимает участие в судебных процессах, включая закрытые судебные заседания, в целях защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в случаях;



заключает меморандумы, соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с государственными и общественными институтами на соответствующей административно-территориальной единице для реализации совместных программ и проектов;



участвует в консультативно-совещательных органах при государственных органах и организациях по собственной инициативе или по согласованию;



на полугодовой основе проводит брифинги, где информирует население о проводимой работе в сфере защиты прав детей, в том числе по резонансным случаям;



участвует в мероприятиях, посвященных вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка;



проводит мониторинг соблюдения прав и интересов детей;



запрашивает и получает от государственных органов и организаций независимо от формы собственности необходимую для рассмотрения обращений информацию, за исключением составляющей государственную тайну;



выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством РК о правах ребенка.



Региональный детский омбудсмен взаимодействует c Уполномоченным по правам человека в РК и его представителями в регионе, Уполномоченным по правам ребенка в РК, Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК, местными исполнительными органами, общественными объединениями и иными организациями соответствующей административно-территориальной единицы.



Кроме того, детский омбудсмен на постоянной основе взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в РК по всем вопросам защиты прав детей, вырабатывает и вносит ему рекомендации по совершенствованию законодательства республики в рамках своей компетенции.



Региональный детский омбудсмен с момента получения информации о нарушениях прав детей:



незамедлительно доводит информацию о нарушениях прав ребенка до сведения Уполномоченного по правам ребенка в РК, Комитета и акима соответствующей административно-территориальной единицы посредством оперативной связи (мобильной или электронной);



по каждому факту сообщения, даже в случае не подтверждения информации, проводит профилактические беседы с родителями или иными законными представителями, а также лицами, на которых поступил сигнал о нарушениях ими прав ребенка, разъясняет ответственность, предусмотренную законодательством РК;



по каждому факту сообщения о нарушениях прав ребенка со стороны родителей или иных законных представителей, проживающих совместно с ребенком, незамедлительно сообщает в органы опеки и попечительства соответствующей административно-территориальной единицы и правоохранительные органы;



устанавливает контакт с ответственными государственными органами, организациями соответствующей административно-территориальной единицы и передает полученную информацию.



После подтверждения фактов нарушения прав несовершеннолетних в органах внутренних дел детский омбудсмен:



незамедлительно сообщает о принимаемых государственными органами мерах в средствах массовой информации, социальных сетях, принимает непосредственное участие в оказании помощи ребенку;



при необходимости принимает меры по обеспечению личной безопасности ребенка, его родителей или законных представителей;



совместно с организацией образования организовывает психологическую поддержку, которая включает комплексную оценку ситуации, правовую консультацию о правах и обязанностях ребенка, разработку индивидуального плана работы по социальной реабилитации;



проводит рабочие встречи, осуществляет оперативный обмен информацией, разрабатывает совместные планы, создает рабочие группы из представителей государственных органов соответствующей административно-территориальной единицы;



принимает участие в проверках, проводимых организациями и должностными лицами по вопросам, затрагивающим права ребенка;



направляет соответствующему государственному органу и/или должностному лицу рекомендации, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;



организовывает принятие срочных мер по созданию безопасных условий для ребенка до принятия решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав путем его размещения в медицинские организации либо организации, осуществляющие функции по защите прав детей (Центры адаптации несовершеннолетних, Центры поддержки детей, кризисные центры), где обеспечиваются первичные потребности ребенка, также обеспечивается раздельное доставление в органы внутренних дел потерпевшего ребенка и подозреваемого.



Предусматривается, что детский омбудсмен размещает в средствах массовой информации, социальных сетях достоверную и качественную информацию.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.