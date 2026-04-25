Как будут благоустраивать Астану – Касымбек отчитался Токаеву

Аким Астаны Женис Касымбек доложил Касым-Жомарту Токаеву о работе по комплексному благоустройству столицы, сообщает Zakon.kz.

Также аким озвучил планы по озеленению общественных пространств, созданию комфортной и безопасной городской среды.

По его словам, в этом году запланировано преображение 173 городских локаций (общественных и дворовых пространств), посадка более 1,1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, цветы, деревья).

Одним из ключевых проектов является формирование территории парка "Самал", который станет новым центром притяжения для горожан. Парк проектируется как многофункциональная территория для семейного, спортивного и культурного досуга.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан".