Главу Уральска наказали за потоп в акимате

26 марта 2024 года в Уральске проливные дожди принесли неприятные сюрпризы. Вода затопила здание городского акимата: подтопленным оказался нулевой этаж. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отреагировал на произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 марта 2024 года, Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям.

В ходе заседания штаба он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

"Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск". Нариман Турегалиев

Глава области заявил, что город и районы должны работать в усиленном режиме.

"Держите ситуацию на контроле круглосуточно", – заключил он.

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Из-за непогоды за несколько дней от уральцев в коммунальные службы поступило около 600 заявок по 249 адресам. Они опасаются, что талая вода может подтопить дома. По неутешительному прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться еще несколько дней.