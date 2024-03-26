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Законодательство РК

Дело Куандыка Бишимбаева: когда отберут присяжных и сколько их будет

Дело Куандыка Бишимбаева: когда отберут присяжных и сколько их будет, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 13:25 Фото: sk.kz
В Верховном суде (ВС) Казахстана рассказали, когда пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.
"27 марта текущего года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание, где пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и два запасных)", – сообщила 26 марта завотделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас.

По ее словам, отбор проводится в закрытом судебном заседании для исключения возможности раскрытия личностей присяжных. Это закреплено законодательно.  

Для формирования коллегии присяжных заседателей в суд вызвали порядка 300 человек из первичного списка, автоматически сформированного информационной системой "Правительства для граждан" по запросу суда.

"Информационная система в рандомном порядке включает в список граждан, соответствующих требованиям Закона РК "О присяжных заседателях". С участием стороны обвинения и защиты из явившихся граждан будет проходить отвод тех лиц, которые по тем или иным основаниям не могут быть присяжными (имеющие непогашенную или неснятую судимость, наличие родственных отношений с участниками процесса, состоящие на учете в организациях здравоохранения, по поводу психических, поведенческих расстройств, лица, не владеющие языком судопроизводства и т.д.). Запасные присяжные тоже обязаны участвовать в заседаниях, но в совещательную комнату уходят 10 присяжных основного состава и один судья", – пояснила Перизат Садуакас.

По ее словам, недопустимо воздействовать в любом виде на присяжных. Присяжные заседатели, члены их семей и близкие родственники находятся под защитой государства.

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11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

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