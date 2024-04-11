Свыше 99 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл сообщил 12 апреля, что из подтопленных зон эвакуированы свыше 99 тысяч человек, из них 36 365 детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас спасатели мониторят паводковую ситуацию на реках и водохранилищах, а также в некоторых регионах проводят взрывные работы на водоемах.

"На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 99 127 человек, из них 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, из них 3 167 детей. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 348 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим", – сообщил Сайпаш Ерасыл.

Он отметил, что в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 513 частных жилых дома и 489 дворовых территорий. Откачена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.

"Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На контроле находится 110 переливов автодорог, 116 размывов автодорог, из них девять мостов и 107 дорожного полотна. На контроле 67 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", – рассказал представитель МЧС.

По его данным, в аварийно-спасательных работах задействованы 38 595 человек, порядка 3 775 единиц техники, 738 водооткачивающих устройств, 199 плавсредств и 17 воздушных судов.

"В восьми регионах страны действуют 34 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкскрй, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области", – отметил Сайпаш Ерасыл.

Ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров 11 февраля сделал заявление в связи с самыми масштабными за последние 80 лет паводками. По его словам, в регионе опасность миновала.

