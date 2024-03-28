Бектенов посетил паводкоопасный регион Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, которая входит в зону риска воздействия паводков. Об этом 28 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в СКО с рабочей поездкой премьер прибыл для ознакомления с ходом исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Отдельное внимание в ходе рабочей поездки уделено состоянию водохранилищ в регионе и работе по качественному и своевременному проведению противопаводковых мероприятий. Северо-Казахстанская область входит в зону риска воздействия паводков. Основным водоисточником региона является река Есиль, которая регулируется тремя водохранилищами: Астанинским, Сергеевским и Петропавловским.

Фото: primeminister.kz

Глава правительства посетил Петропавловский гидроузел, где осмотрел текущее состояние водохранилища. В настоящее время сооружение находится в удовлетворительном состоянии и работает в штатном режиме. В паводковый период водохранилище согласно алгоритму будет переведено в "транзитный режим" работы и не повлияет на пропуск паводковых вод.

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем Олжас Бектенов акцентировал внимание на состоянии Сергеевского водохранилища, где в апреле прошлого года произошел перелив воды.

"Сергеевский и Петропавловский гидроузлы с водохранилищами включены в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности и являются водохозяйственными сооружениями с особым стратегическим значением. Наполнение Сергеевского водохранилища составляет 82%. В зоне особого внимания поручаю держать дачные участки", – подчеркнул премьер-министр.

Как доложил директор СКОФ РГП "Казводхоз" Шугаип​ Ибатуллин, в данный период Сергеевский и Петропавловский гидроузлы работают в штатном режиме. Однако отдельные конструкции автодорожных мостов находятся в аварийном состоянии.

В этой связи прорабатываются вопросы перенаправления транспортного потока по имеющимся альтернативным дорогам. В целом, в регионе взяты на учет 87 населенных пунктов, подверженных паводкам. С 24 января область переведена в режим повышенной готовности, с 26 марта развернут оперативный штаб.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил акимату Северо-Казахстанской области завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС – подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.

"Как вы знаете, в ряде наших регионов произошло значительное увеличение уровня воды, которое привело к паводкам. Все силы мобилизованы. В круглосуточном режиме работают республиканский и региональные оперативные штабы. В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, КНБ – всего порядка 4 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. В труднодоступных местах эвакуация проводится на вертолетах, работы продолжаются и будут осуществляться до полного снятия угрозы населению. Ситуация находится на усиленном контроле. Со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим", – отметил Олжас Бектенов.

Также сообщается, что в рамках программы будут посещены объекты коммунально-энергетического сектора и дорожной инфраструктуры, а также ряд предприятий легкой и обрабатывающей промышленности, в том числе сельскохозяйственного машиностроения.

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Перед рабочей поездкой в СКО, 27 марта 2024 года, глава правительства заслушал отчеты акимов регионов и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о проводимой работе по контролю над паводковой обстановкой. Олжас Бектенов поручил МЧС совместно с акиматами регионов продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране.