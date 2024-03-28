Груды льда и тысяча спасателей: река затопила главную улицу в Актобе
Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"В результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. У.Сеитова, на проезжую часть ул. М.Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити", – уточнили в пресс-службе МЧС.
Специалисты подчеркнули, что спецслужбы ведут работы по перекрытию направления воды на улицу.
Всего задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники.
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