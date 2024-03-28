Груды льда и тысяча спасателей: река затопила главную улицу в Актобе

Актобе не справляется с потоком воды, обрушившимся на город с наступлением весны. Сегодня, 28 марта 2024 года, затопило одну из важных дорог в городе. Улица Маншук Маметовой оказалась под водой, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. У.Сеитова, на проезжую часть ул. М.Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити", – уточнили в пресс-службе МЧС.

Специалисты подчеркнули, что спецслужбы ведут работы по перекрытию направления воды на улицу.

Всего задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники.

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Днем ранее, 27 марта, затопленным оказался городской аэропорт. Из-за подтопления воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск рейсов. К вечеру того же дня спасатели откачали воду и работа была возобновлена.

Уже 28 марта аким Актюбинской области Асхат Шахаров выпустил видеообращение, где рассказал, как проходит борьба с паводками, которые охватили регион в последние дни.

