Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Улытаускую область ознакомился с промышленным потенциалом региона. Об этом 23 августа 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

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