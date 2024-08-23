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Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента

Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 13:10 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Улытаускую область ознакомился с промышленным потенциалом региона. Об этом 23 августа 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается, в преддверии Дня шахтера, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье августа, глава правительства поздравил горняков Жыландинского рудника с профессиональным праздником и вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:

  • Орден "Құрмет" – председателю совета ветеранов филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" Даулету Айкимбаеву;
  • Орден "Еңбек Даңқы" ІІ степени – горнорабочему Алиаскару Айманову;
  • Орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени – мастерам участков Канату Исабек и Бауыржану Копабаеву;
  • Медаль "Ерен еңбегі үшін" – помощнику бурильщика Данияру Аккикелову, оператору Раушан Калмурзиной, проходчику Бекмухану Калдарову, заместителю начальника участка Акбейсену Кайрбекову, бурильщику Кентаю Уразбекову, машинисту Бейсену Абельмажин, ведущему механику Борису Поликарпову и директору по производству Жезказганских обогатительных фабрик Арстанбеку Абдыкаирову.

22 августа 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении 107 шахтеров.

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