Бектенов вручил шахтерам Улытауской области награды от имени президента
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Улытаускую область ознакомился с промышленным потенциалом региона. Об этом 23 августа 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается, в преддверии Дня шахтера, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье августа, глава правительства поздравил горняков Жыландинского рудника с профессиональным праздником и вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:
- Орден "Құрмет" – председателю совета ветеранов филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" Даулету Айкимбаеву;
- Орден "Еңбек Даңқы" ІІ степени – горнорабочему Алиаскару Айманову;
- Орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени – мастерам участков Канату Исабек и Бауыржану Копабаеву;
- Медаль "Ерен еңбегі үшін" – помощнику бурильщика Данияру Аккикелову, оператору Раушан Калмурзиной, проходчику Бекмухану Калдарову, заместителю начальника участка Акбейсену Кайрбекову, бурильщику Кентаю Уразбекову, машинисту Бейсену Абельмажин, ведущему механику Борису Поликарпову и директору по производству Жезказганских обогатительных фабрик Арстанбеку Абдыкаирову.
22 августа 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении 107 шахтеров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript