В Актау пытались незаконно вывезти из страны 116 тысяч долларов

В Актау пресекли незаконный вывоз иностранной валюты. Об этом 28 марта 2024 года рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ДГД региона, с начала года в Международном аэропорту Актау было семь попыток вывоза контрабандной иностранной валюты.

"Сотрудниками таможенного поста "Ауежай – Актау" в ходе таможенного контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Исламской Республики Иран у семи граждан Республики Казахстан были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов. При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты", – говорится в сообщении.

По данным фактам были заведены административные дела по ч. 3 ст. 551 (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

Им выписали штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). Незадекларированные доллары вернули владельцам.

Руководитель таможенного поста Бахытжан Бердибеков напомнил, что из Казахстана запрещен вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов. В зависимости от суммы, за нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность.

27 марта 2024 года АФМ сообщило, что в Костанайской области двое "предпринимателей" незаконно заработали более миллиона долларов на криптовалюте. Они осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж.