События

Житель Актау попытался тайно вывезти крупную наличку из Казахстана и поплатился за это

Почти 10 млн тенге конфисковали у актаусца за попытку тайного вывоза крупной налички из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 23:03 Фото: pixabay
Сотрудники таможенного поста "Ауежай – Актау" ДГД по Мангистауской области совместно с пограничной службой КНБ РК выявили два факта незаконного вывоза наличной иностранной валюты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что в первом случае, при таможенном контроле пассажира международного авиарейса "Актау – Тбилиси" у казахстанца обнаружили 28 100 долларов. При этом во время оформления он уверял, что не имеет денег, подлежащих декларированию.

"Специализированный суд по административным правонарушениям Актау признал его виновным по ч. 3 ст. 551 КоАП РК (Незадекларированное или недостоверное оформление таможенных товаров). На нарушителя наложен штраф в размере 2 276 753 тенге, а 18 100 долларов (9,9 млн тенге) конфискованы в доход государства. Еще 10 тыс. долларов будут возвращены владельцу после вступления решения в законную силу", – рассказало издание.

На другом рейсе "Актау – Кутаиси" у пассажира 1991 года рождения обнаружили скрытые денежные средства в размере 12 500 долларов. Материал по данному факту направлен в суд.

В ведомстве напоминают, что таможенному декларированию подлежит вывоз и ввоз наличных денег, если сумма превышает эквивалент 10 тыс. долларов. Согласно Указу президента РК от 14 марта 2022 года № 830, запрещается вывозить сумму свыше 10 тыс. долларов. Разрешается вывозить по 10 тыс. долларов на каждого члена семьи, включая детей, если они указаны в одной пассажирской таможенной декларации.

8 июля сообщалось, что в аэропорту Астаны задержали мужчину, который при прохождении таможенного контроля не заявил об имеющихся деньгах, – во время осмотра багажа с помощью рентгено-телевизионной установки нашли 200 000 евро (120 млн тенге).

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
