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Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана

Алматы, ураган, пробки, отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 18:38 Фото: Zakon.kz
На Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды – в материале Zakon.kz.

Практически с самого начала урагана город сковали пробки, которые ближе к 18:00 оценивались в 10 баллов. 

Алматы, ураган, пробки, отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 18:38

Фото: Zakon.kz

Из-за сильного ветра и дождя видимость на дорогах стала практически нулевой. К слову, ветер бушевал настолько сильный, что в некоторых зданиях ощущалась вибрация, как при землетрясении. 

Алматы, ураган, пробки, отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 18:38

Фото: Zakon.kz

Также ближе к 18:00 стали поступать сообщения об отключениях света по городу.

Алматы, ураган, пробки, отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 18:38

Фото: скриншот

Массовые отключения света произошли в Наурызбайском районе (мкр. Ажар, Тастыбулак) – ожидаемое время включения два часа. В мкр. Ремизовка и Баганашил – ожидаемое время включения три часа. В мкр. Горный Гигант – ожидаемое время включения два часа. 

Свет отключился и в Бостандыкском районе, по улицам Тимирязева, Бухар Жырау, Жарокова, Аль-Фараби. Ожидаемое время включения – четыре часа. Кроме того, свет отключился мкр. Алмалы и Нуркент, Айгерим-1 (Алатауский район). 

К слову, синоптики предупреждали алматинцев о надвигающейся непогоде, они прогнозировали сильный дождь, ветер западный, при грозе порывы ветра до 23-28 м/с. Дожди ожидаются до 30 марта

Как показывают синоптические карты, непогода 28 марта закончится не раньше 20:00. 

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