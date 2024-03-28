Пробки и массовые отключения света: ситуация в Алматы во время урагана
Практически с самого начала урагана город сковали пробки, которые ближе к 18:00 оценивались в 10 баллов.
Фото: Zakon.kz
Из-за сильного ветра и дождя видимость на дорогах стала практически нулевой. К слову, ветер бушевал настолько сильный, что в некоторых зданиях ощущалась вибрация, как при землетрясении.
Фото: Zakon.kz
Также ближе к 18:00 стали поступать сообщения об отключениях света по городу.
Фото: скриншот
Массовые отключения света произошли в Наурызбайском районе (мкр. Ажар, Тастыбулак) – ожидаемое время включения два часа. В мкр. Ремизовка и Баганашил – ожидаемое время включения три часа. В мкр. Горный Гигант – ожидаемое время включения два часа.
Свет отключился и в Бостандыкском районе, по улицам Тимирязева, Бухар Жырау, Жарокова, Аль-Фараби. Ожидаемое время включения – четыре часа. Кроме того, свет отключился мкр. Алмалы и Нуркент, Айгерим-1 (Алатауский район).
К слову, синоптики предупреждали алматинцев о надвигающейся непогоде, они прогнозировали сильный дождь, ветер западный, при грозе порывы ветра до 23-28 м/с. Дожди ожидаются до 30 марта.
Как показывают синоптические карты, непогода 28 марта закончится не раньше 20:00.