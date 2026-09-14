Что будет с отоплением в Алматы в случае массового отключения света
Фото: primeminister.kz
Заместитель главного инженера ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Жаксылык Талдыбаев ответил на вопрос, что будет с отоплением в городе, если вдруг Алматы снова массово останется без электроснабжения, сообщает Zakon.kz.
У спикера спросили: в связи с тем, что котельные в городе работают от электричества, готовы ли они к таким нештатным ситуациям, как недавний блэкаут, и не останется ли Алматы без тепла.
"У нас по "Алматытеплокоммунэнерго" все основные котельные имеют дизельные генераторы. Если какие-то перебои будут по электроснабжению, мы будем пользоваться дизельными генераторам. У нас имеются", – ответил Жаксылык Талдыбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. Позже стало известно, что восемь областей остались без света.
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