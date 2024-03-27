Алматы готовят к ливням: 985 тонн мусора вывезли из арычных сетей города

Из засоренных арыков и ливневок Алматы вывезли 985 тонн мусора. По прогнозу РГП "Казгидромет", с 28 по 30 марта в городе ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города, силами коммунальных служб произведены работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

"По состоянию на 27 марта вывезено 985 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены. В период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений. Заготовлено 2 тысячи мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

В ведомстве обратились к горожанам с просьбой не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы, во избежание подтоплений.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов", что повлечет предупреждение либо штраф в размере 20 МРП.

Ранее стало известно, что на юг Казахстана надвигается похолодание.