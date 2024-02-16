Снегопад погрузил Алматы в пробки

16 февраля 2024 года обрушившийся на Алматы снегопад парализовал движение в городе, сообщает Zakon.kz.

Горожане застряли в пробках из-за непогоды.

Приложение 2ГИС показывает "пробки 10 баллов".

Фото: Zakon.kz

Тем временем в городском акимате уточнили, что для уборки снега задействованы 483 ед. спецтехники и 1180 дорожных рабочих.

"С 12:00 организовано сгребание снега силами 11 колонн в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники". Пресс-служба акимата Алматы

Уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов производится вручную.

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С утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.

Кроме того, из-за резкого ухудшения погоды в городском аэропорту наблюдаются задержки рейсов.