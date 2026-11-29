В АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявили, что в Алматы произошло временное отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

Отключение зафиксировали 29 ноября 2026 года в 20:35. Без электричества остались микрорайоны Таугуль и Таугуль-1, микрорайон № 6, а также микрорайоны № 9 и № 11. Кроме того, в зону отключения попали улицы Жандосова и Садовникова.

Причину аварии сейчас выясняют. Две бригады специалистов проводят переключения и работы по восстановлению электроснабжения.

Ориентировочное время подачи электричества – в течение двух часов. Компания принесла извинения жителям за временные неудобства.

Ранее сообщалось, коснутся ли штрафы за перерасход электричества и воды граждан, не занимающихся бизнесом.