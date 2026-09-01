В Ботаническом саду Алматы снесли легендарную 70-летнюю иву
Известно, что 16 июня 2026 года во время сильного шквалистого ветра и грозы у одной из самых известных ив сада произошел облом крупного ствола длиной более 10 метров. При падении были повреждены ограждение и часть пешеходного бордюра. К счастью, никто из посетителей не пострадал.
Детальное обследование дерева специалистами показало наличие серьезных возрастных изменений.
"Именно эти скрытые дефекты в сочетании с экстремальной ветровой нагрузкой привели к облому", – объяснили сотрудники.
Стоит уточнить, что речь идет об иве вавилонской (Salix babylonica), которая росла в саду с 1954 года. Дерево было получено черенками из Караганды и более семи десятилетий являлось частью научной коллекции Института ботаники и фитоинтродукции и одной из самых узнаваемых достопримечательностей сада.
Несмотря на то, что ива сохраняла декоративность, обследование выявило внутренние повреждения:
- глубокое дупло в основании ствола,
- отслоение коры,
- повреждение стволовыми вредителями,
- загнивание сердцевины.
Для старых деревьев внешний вид не всегда отражает их реальное внутреннее состояние.
Учитывая, что это был не просто старый экземпляр, а коллекционное дерево с собственной научной историей и культурной ценностью для нескольких поколений алматинцев, вопрос о его дальнейшей судьбе требовал особенно взвешенного решения.
"Специалисты оценивали биологическое состояние дерева, остаточную механическую устойчивость и возможность его безопасного сохранения. Были приняты меры по снижению риска для посетителей, однако ограждение дерева сигнальной лентой не помогло, посетители продолжали отдыхать в его тени. По заключению комиссии оставшаяся часть ивы была признана аварийной и представляющей угрозу внезапного падения".Пресс-служба ГБС Алматы
К сожалению, безопасно сохранить дерево специальными мероприятиями было уже невозможно, а дальнейшая эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью людей.
Так как ива находится в общественной зоне ботсада, приоритетом стала безопасность посетителей.
В связи с этим было принято решение о ее демонтаже.
31 августа 2026 года был произведен полный снос дерева (ивы вавилонской), реальный срок безопасной эксплуатации которого подошел к концу в виду возрастных изменений.
Но история этого дерева продолжается.
"Еще в 2022 году рядом со старой ивой была высажена молодая. Сегодня она уже заметно окрепла и подросла и находится в активной фазе роста. Ива-преемница продолжит историю своей предшественницы и со временем примет статус нового символа сада".Пресс-служба ГБС Алматы
В июне 2026 года в Казахстане были обновлены правила на выдачу разрешения на вырубку деревьев. Узнайте об этом тут.