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События

В Ботаническом саду Алматы снесли легендарную 70-летнюю иву

ветка ивы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 10:17 Фото: pixabay
В Алматы демонтировали старую иву, росшую в Ботаническом саду с 1954 года. Почему специалисты пошли на такой смелый шаг, рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Главного ботанического сада (ГБС).

Известно, что 16 июня 2026 года во время сильного шквалистого ветра и грозы у одной из самых известных ив сада произошел облом крупного ствола длиной более 10 метров. При падении были повреждены ограждение и часть пешеходного бордюра. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

Детальное обследование дерева специалистами показало наличие серьезных возрастных изменений.

"Именно эти скрытые дефекты в сочетании с экстремальной ветровой нагрузкой привели к облому", – объяснили сотрудники.

Стоит уточнить, что речь идет об иве вавилонской (Salix babylonica), которая росла в саду с 1954 года. Дерево было получено черенками из Караганды и более семи десятилетий являлось частью научной коллекции Института ботаники и фитоинтродукции и одной из самых узнаваемых достопримечательностей сада.

Несмотря на то, что ива сохраняла декоративность, обследование выявило внутренние повреждения:

  • глубокое дупло в основании ствола,
  • отслоение коры,
  • повреждение стволовыми вредителями,
  • загнивание сердцевины.

Для старых деревьев внешний вид не всегда отражает их реальное внутреннее состояние.

Учитывая, что это был не просто старый экземпляр, а коллекционное дерево с собственной научной историей и культурной ценностью для нескольких поколений алматинцев, вопрос о его дальнейшей судьбе требовал особенно взвешенного решения.

"Специалисты оценивали биологическое состояние дерева, остаточную механическую устойчивость и возможность его безопасного сохранения. Были приняты меры по снижению риска для посетителей, однако ограждение дерева сигнальной лентой не помогло, посетители продолжали отдыхать в его тени. По заключению комиссии оставшаяся часть ивы была признана аварийной и представляющей угрозу внезапного падения".Пресс-служба ГБС Алматы

К сожалению, безопасно сохранить дерево специальными мероприятиями было уже невозможно, а дальнейшая эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью людей.

Так как ива находится в общественной зоне ботсада, приоритетом стала безопасность посетителей.

В связи с этим было принято решение о ее демонтаже.

31 августа 2026 года был произведен полный снос дерева (ивы вавилонской), реальный срок безопасной эксплуатации которого подошел к концу в виду возрастных изменений.

Но история этого дерева продолжается.

"Еще в 2022 году рядом со старой ивой была высажена молодая. Сегодня она уже заметно окрепла и подросла и находится в активной фазе роста. Ива-преемница продолжит историю своей предшественницы и со временем примет статус нового символа сада".Пресс-служба ГБС Алматы

В июне 2026 года в Казахстане были обновлены правила на выдачу разрешения на вырубку деревьев. Узнайте об этом тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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