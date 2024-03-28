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Режим ЧС объявили в Аркалыке и двух районах Костанайской области

Костанайская область, режим ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:34 Фото: МЧС РК
Костанайская область в некоторых районах в последние дни уходит под воду. В регионе развернуты масштабные спасательные операции. Из-за этого в одном городе и двух районах объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ДЧС региона 28 марта.

"На территории Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации", – сообщили в ведомстве.

По состоянию на 28 марта 434 человека спасли в Костанайской области:

  • г. Аркалык – 307 человек;
  • Амангельдинский район – 37 человек;
  • Жангельдинский район – 90 человек.

Ночью 28 марта в регионе провели спасательную операцию по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз и девяти зимовок. На вертолетах пострадавших от паводков доставили в эвакуационные пункты Аркалыка.

Для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных работ в Аркалык направили силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области.

27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 12 человек с зимовки, которую затопили талые воды.

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