Дожди и грозы, а также ветер ожидаются в течение недели в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, а также возможен сильный ветер.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 30 марта по 5 апреля жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода. После дождливых выходных осадки закончатся, но будет наблюдаться ветер. А в среду специалисты снова прогнозируют дождь и грозу.

30 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +9+11°C.



31 марта: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +8+10°C.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.

2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.

3 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +11+13°C.

4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +14+16°C.

5 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +15+17°C.

Ранее синоптики сообщили, что сильные осадки прогнозируют 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта – в Восточно-Казахстанской области.