Погода в Алматы на неделю: температура до +12°С и дождь

Фото: pexels

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы будет преимущественно без осадков, но в отдельные дни пройдут дожди и опустится туман.

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