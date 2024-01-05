Погода в Алматы на неделю: температура до +12°С и дождь
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 6 по 12 января жителей и гостей южной столицы ждет теплая погода, даже в ночные часы. Среди недели ожидаются осадки.
6-7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
8 января: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С.
9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.
10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
11 января: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.
12 января: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев о сильных морозах и снеге, которые ожидаются на большей части страны в выходные дни.