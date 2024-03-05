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Возврат Казахстану незаконно выведенных активов: на что еще, помимо школ, потратят деньги

Возврат Казахстану незаконно выведенных активов, на что еще, помимо школ, потратят деньги, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 14:22 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов на пресс-конференции в правительстве 5 марта рассказал, на что направляются возвращенные из-за рубежа активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, на какие проекты направляют возвращенные в страну деньги и активы.

"На сегодня около 1 тлрн тенге возвращено. Это не только деньги, но и активы. Мы должны вывести на рынок эти активы (реализовать – Прим. ред.), и поступившие от них деньги мы направим на решение социальных вопросов, в том числе на строительство школ и больниц", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, сколько средств из уже поступивших направили на решение социальных вопросов, вице-министр коротко ответил: "На сегодня около 200-300 млрд тенге направлено на строительство школ".

В ноябре 2023 года сообщалось, что работу по возврату незаконно выведенных активов проводят в соответствии с законом и в рамках реформ, которые проводит глава государства. На тот момент были возвращены активы на сумму порядка 1 трлн тенге, в том числе около 600 млн долларов из-за рубежа.

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