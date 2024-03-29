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Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае

Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:16 Фото: gov.kz
В Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. В рамках открытия в столице Поднебесной был проведен Казахстанско-китайский форум туризма и инвестиций, передает официальный сайт акимата Астаны.

На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности.

Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:16

Фото: gov.kz

Также для участников форума была организована выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех регионов Казахстана.

Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:16

Фото: gov.kz

По итогам первого дня павильон города Астана был признан лучшим среди 20 регионов Казахстана и получил Гран-при конкурса "За самую лучшую демонстрацию туристского потенциала".

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