Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае
Фото: gov.kz
В Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. В рамках открытия в столице Поднебесной был проведен Казахстанско-китайский форум туризма и инвестиций, передает официальный сайт акимата Астаны.
На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности.
Фото: gov.kz
Также для участников форума была организована выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех регионов Казахстана.
Фото: gov.kz
По итогам первого дня павильон города Астана был признан лучшим среди 20 регионов Казахстана и получил Гран-при конкурса "За самую лучшую демонстрацию туристского потенциала".
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