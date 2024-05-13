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Канат Бозумбаев поручил усилить дамбы в Атырауской области

Канат Бозумбаев поручил усилить дамбы в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 08:54 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев накануне, 12 мая, проинспектировал противопаводковые сооружения и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, он посетил канал "Соколок" протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. "Соколок" соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.

Далее Канат Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.

Отмечается, что 12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см, до 539 см, при критическом показателе в 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В этой связи вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.

Сегодня, 13 мая, стало известно, что в поселке Индербор Атырауской области произошел разлив паводковой воды.

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