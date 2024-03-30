Свыше 500 работников аграрной сферы приняли участие в семинаре-совещании в СКО

Семинар-совещание "Об организованном проведении весенне-полевых работ 2024" прошел в Петропавловске. В нём приняли участие руководители и работники аграрных предприятий из разных районов области, а также приглашенные эксперты.

Участников семинара поприветствовал и пожелал успешного старта посевной кампании министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Член Кабмина отметил, что, несмотря на успехи в аграрной сфере, работникам сельхозформирований всегда есть к чему стремиться.

Фото: акимат СКО

"Недостаточен уровень применяемых агротехнологий, низкие темпы обновления сельскохозяйственной техники. В частности низкое внесение минеральных удобрений. На сегодня вносится лишь 679 тысяч тонн или 21% от потребности. Потребность у нас 3,2 млн тонн в целом по республике согласно работе агрохимслужбы. Не соблюдается рекомендованный севооборот, низкое качество высеваемых семян. Для сравнения в республике доля оригинальных семян занимает 0,8%. В соседних странах 1,5%. Отмечается высокая импортозависимость по семенам", – отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

В области в этом году зерновые культуры расположатся на площади свыше 3 млн га, под масличные планируют отвести 751 тысячу га, под кормовые выделят 379 тысяч га. Для обеспечения продовольственной безопасности во время предстоящей весенней посевной кампании в области увеличат площади посевов гречихи и картофеля.

"В текущем году площадь пашни по области согласно данным земельного баланса составила 4,9 млн га, с увеличением на 28 тысяч га к уровню прошлого года. Средний балл бонитета почв пашни по области составляет 46,5. Прошлый год выдался сложным для сельхозтоваропроизводителей, но, несмотря на все трудности благодаря профессионализму наших тружеников мы собрали достойный урожай", – рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

Наша область является зоной рискованного земледелия, где лимитирующим фактором является накопление влаги. Технологию производства культур следует выстраивать так, чтобы ее сохранить, отметил первый заместитель главы региона. Также Марат Тасмаганбетов добавил, что под урожай 2024 года было засыпано в полном объеме 484,5 тысяч тонн семян.

Фото: акимат СКО

"Аттестованными субъектами семеноводства области под посев 2024 года произведено 68,4 тысяч тонн семян. Также аграриями области осуществляется ввоз семян из других регионов Казахстана, а также из РФ и Европейских стран", – рассказал первый заместитель акима СКО.

Фото: акимат СКО

Получить достойный урожай без использования качественных сортов семян крайне сложно, уверен председатель правления Научно-производственного центра зернового хозяйства Тимур Савин. На семинаре эксперт рассказал аграриям про новый сорт пшеницы "Таймас", который показал свою эффективность на полях в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

"Это мягкая, остистая пшеница, очень устойчивая к засухе, с высокими качествами по зерновым показателям, а также с хорошим вегетационным периодом. Есть уже хозяйства, которые брали на испытания, очень хорошие отзывы, хорошая урожайность", – рассказал председатель правления ТОО "Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.Бараева Тимур Савин.

Фото: акимат СКО

В рамках семинара-совещания развернулась выставка товаров, которые могут быть полезными для работников аграрной сферы во время посевной кампании.