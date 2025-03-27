В СКО обсудили подготовку к посевной кампании

27 марта в Петропавловске состоялось традиционное семинар-совещание, посвященное организованному проведению весенне-полевых работ. В нем приняли участие министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и аким СКО Гауез Нурмухамбетов, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсудили вопросы подготовки к проведению весенне-полевых работ. Ранее глава государства поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза. Северный регион имеет значительный потенциал для достижения этой цели. Агропромышленный комплекс СКО – это стратегическая отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность и устойчивое развитие экономики.

На совещании собрались акимы районов, члены научного сообщества, представители аграрного совета Казахстана, ученые из РФ, руководители агрохолдингов и сельскохозяйственных формирований со всей области.

Своевременное и качественное проведение посевной кампании – залог развития сельского хозяйства северного региона. Государство оказывает аграриям необходимую помощь для проведения работ в оптимальные сроки.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров выступил с докладом о ключевых направлениях развития отрасли и мерах государственной поддержки.

Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов подробно рассказал о подготовке к весенне-полевым работам. В этом году в СКО посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 4,4 млн га. Фермеры внесут 333 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 30% больше, чем в 2024 году.

Успешно реализуется программа 60/40 по приобретению удобрений, в рамках которой заключены договоры на поставку 150 тыс. тонн удобрений. Из этой суммы половина поставляется казахстанскими заводами. Также аграрии получили более 11 млрд тенге субсидий для покрытия расходов на пестициды.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Заготовлено 470 тыс. тонн семян, на полях будет задействовано более 4 тыс. высокопроизводительных машин и 1,5 тыс. современных посевных комплексов. В этом году аграрии приобретут 3 тыс. единиц новой техники на 87 млрд тенге. Кроме того, государство выделило 52 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

Благодаря раннему финансированию аграрии успели заранее подготовиться к сезону: закупили семена, удобрения и топливо, провели ремонт техники. Уже выдано 60 млрд тенге через СПК "Солтүстік" и филиал АО "КазАгроФинанс".

В ходе обсуждения участники семинара ознакомились с экспертными рекомендациями, современными агротехнологиями и передовыми методами ведения весеннего сева.

Фото: пресс-служба акимата СКО





"Для повышения рентабельности аграрного сектора, на наш взгляд, необходимо увеличивать посевные площади масличных культур, таких как подсолнечник, рапс и лен. Они обладают высокой устойчивостью к засухе и востребованы на внутреннем и внешнем рынках. Расширение производства масличных культур позволит повысить экспортный потенциал региона и увеличить объемы переработки на местных маслоэкстракционных заводах", – сказал директор ТОО "Asyl Farms" Габиден Балгинбеков.

Также с докладом о сортах, подходящих для СКО, выступил председатель правления ТОО "Научно-производственный Центр зернового хозяйства имени Бараева" Тимур Савин.

Директор Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции Виталий Заика подчеркнул ключевые аспекты проведения посевной в условиях северного региона. Директор Аграрного научного центра из России Максим Чекусов озвучил рекомендации по проведению работ в 2025 году.

Сельхозтоваропроизводителям рекомендовано учитывать эти важные аспекты, чтобы обеспечить высокую урожайность и эффективное использование ресурсов.

По итогам совещания аким области Гауез Нурмухамбетов поручил организованно провести посевную кампанию в оптимальные сроки, используя качественные семена, эффективные агротехнологии и современную технику.

Особое внимание следует уделить диверсификации посевных площадей, ориентируясь на более маржинальные культуры, такие как масличные и овощные культуры. В этом году посевы масличных увеличатся на 85 тыс. га, что позволит довести общую площадь до 760 тыс. га. Также необходимо увеличивать посевы кормовых культур и внедрять водосберегающие технологии.