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В Костанайской области восстанавливают электричество в пострадавших селах

Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 15:35 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В южных районах продолжается работа областного оперативного штаба по ликвидации последствий паводка. Все службы работают в усиленном режиме. Аким области Кумар Аксакалов и рабочая комиссия круглосуточно на местах контролируют ситуацию и координируют действия всех задействованных структур.

В результате сильного потока талых вод были разрушены участки автомобильных дорог, а также линии электропередач в Костанайской области.

Порядка 27 сел Амангельдинского и Джангельдинского районов остались без электричества.

"Необходимо провести максимально оперативно все восстановительные работы. Люди без света, связи. Наша с вами задача – эти вопросы решить незамедлительно", – поручил Аксакалов.
электрики, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 15:35

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ремонтные работы осложнены еще и тем, что линии электропередач окружены водой. Электрикам приходится работать в непростых условиях, по пояс в воде.


Вместе с тем восстановительные работы ведутся. В настоящий момент восстановлено электроснабжение в 26 селах.

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