В Костанайской области восстанавливают электричество в пострадавших селах
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В южных районах продолжается работа областного оперативного штаба по ликвидации последствий паводка. Все службы работают в усиленном режиме. Аким области Кумар Аксакалов и рабочая комиссия круглосуточно на местах контролируют ситуацию и координируют действия всех задействованных структур.
В результате сильного потока талых вод были разрушены участки автомобильных дорог, а также линии электропередач в Костанайской области.
Порядка 27 сел Амангельдинского и Джангельдинского районов остались без электричества.
"Необходимо провести максимально оперативно все восстановительные работы. Люди без света, связи. Наша с вами задача – эти вопросы решить незамедлительно", – поручил Аксакалов.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Ремонтные работы осложнены еще и тем, что линии электропередач окружены водой. Электрикам приходится работать в непростых условиях, по пояс в воде.
Вместе с тем восстановительные работы ведутся. В настоящий момент восстановлено электроснабжение в 26 селах.
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