В Восточно-Казахстанской области начался интенсивный процесс снеготаяния

В районах области проводятся проверки паводкоопасных участков. Работы по предотвращению паводков продолжаются, организована круглосуточная дежурная служба. Ситуация находится на контроле у оперативного штаба и главы региона.

В Уланском районе на постоянном контроле у акимата находятся территории, которые попадают в карту паводкоопасных мест. Вблизи села Герасимовка интенсивно пошла талая вода с полей. Был углублен отводной канал, чтобы не допустить затоплений инертным материалом, проведены укрепительные работы. В жилые дома вода не зашла.

Фото: пресс-центр ВКО

С трех придворовых участков талые воды отведены. Сейчас ведутся все необходимые противопаводковые мероприятия. В селе находится аким области. Непосредственно на месте Сактаганов Н.А. дал распоряжения по укреплению берега обводного канала, углублению и очистке арыков. Большая вода должна беспрепятственно уходить.

Фото: пресс-центр ВКО

"Все службы работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на праздники, никто расслабляться не должен. В случае необходимости будет задействована дополнительная техника для предотвращения паводков и защиты территории. В эти дни жители области должны ни о чем не беспокоясь праздновать Наурыз. А мы будем работать и создавать для этого все необходимые условия", – отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

В Тарбагатайском районе проведены обследования паводкоопасных участков, которые находятся в зоне возможного затопления, включая солнечную сторону горы Манырак, Кара Тогам, Есенгелди и Баргана.

В районе Алтай идет процесс вскрытия рек. Ежечасный мониторинг погодных условий, уровня воды позволяет держать ситуацию под контролем.

Фото: пресс-центр ВКО

В селе Үлкен Нарын на улице Алтайэнерго было зафиксировано скопление талых вод возле хозяйственной постройки. Установлено, что угрозы жилому дому нет, так как рядом расположена дамба, а вода отводится в обводной канал. Обводной канал расчищен, и в настоящее время вода постепенно уходит. Службы ЧС и местные исполнительные органы следят за ситуацией. Приняты все необходимые меры по подготовке и обеспечению защитных сооружений. Наготове инертный материал и спецтехника.