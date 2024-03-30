"Кселл" окажет помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков

Крупнейший мобильный оператор Казахстана снова спешит к казахстанцам, оказавшимся в сложной ситуации. В "Кселл" приняли решение поддержать жителей регионов, пострадавших от наводнения, предоставив бесплатную связь и интернет, сообщает Zakon.kz.

К слову, это уже не первая подобная инициатива и проявление социальной ответственности оператора. Похожую помощь компания оказывала казахстанцам в период январских событий 2022 года и пожаров в Костанайской области в сентябре того же года.



На 10 гигабайт интернет-трафика, 50 минут звонков на сети любых операторов, а также 50 бесплатных SMS могут рассчитывать жители городов и населенных пунктов сразу пяти регионов республики, где сегодня наблюдаются наводнения. В частности, это Кокшетау в Акмолинской области, Абайский район в одноименной области, весь Западно-Казахстанский регион, Айтекебийский, ⁠Хобдинский, ⁠Уилский, ⁠Мугалжарский и Темирский районы Актюбинской области, город Актобе, а также Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы Костанайской области.

Отметим, что это не первый и, очевидно, не последний подобный шаг крупнейшего мобильного оператора. Так, например, в 2022 году в период трагических январских событий "Кселл" также предпринял ряд мер поддержки казахстанцев, оказавшихся в трудной ситуации. А в сентябре того же года во время пожаров в Костанайской области компания предоставила бесплатные звонки и интернет-трафик более чем 220 тысячам жителей региона. Тогда костанайцы получили SMS-сообщения со словами: "Жители Костанайской области, в это трудное время мы всей страной хотим поддержать вас и пожелать моральной стойкости. Берегите себя и верьте в наилучшее будущее".

Напомним, на этой неделе из-за паводка в ряде населенных пунктов Западно-Казахстанской и Абайской областей был объявлен режим ЧС, а в Костанайском и Актюбинском регионах была чрезвычайная ситуация природного характера.