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Санврачи обратились к казахстанцам, пострадавшим от паводков

Паводки, Казахстан, советы, санврачи, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 18:08 Фото: МЧС РК
Подтопления, как оказалось, чреваты не только разрушенными домами, материальным ущербом, но и инфекционными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Санврачи Костанайской области для профилактики инфекционных заболеваний в паводковый период дали ряд рекомендаций:

  • сделать запас бутилированной воды, продуктов питания с длительными сроками годности, расположить их как можно выше в местах, не доступных для воды;
  • использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду;
  • не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты;
  • при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком;
  • строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, перед приготовлением и приемом пищи);
  • при первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

После паводка:

  • очистите подворье от мусора, который принесла с собой вода, для последующего его вывоза на свалку твердых бытовых отходов;
  • имеющиеся колодцы необходимо осушить путем выкачивания из них загрязненной воды, продезинфицировать, особенно это касается дачников и сельских жителей;
  • при работе на приусадебном участке используйте средства защиты рук, не принимайте пищу и не курите во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм;
  • при выполнении на приусадебном участке работ, связанных с пылеобразованием, прикрывайте рот и нос медицинской маской или марлевой повязкой. Не пейте воду из родников в местах подтопления и не используйте для хозяйственно-бытовых нужд воду естественных водоемов. 

Соблюдение элементарных гигиенических правил в повседневной жизни, при возникновении чрезвычайной ситуации, а также выполнение простых рекомендаций уберегут от многих заболеваний.

Уже несколько дней по Казахстану бушуют паводки. Жителей регионов эвакуируют на вертолетах из мест бедствия. Талые воды поднимают уровень воды в реках, которые в итоге топят или ломают мосты. В некоторых регионах из-за ЧС отключается сотовая связь.

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