Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актюбинской области взорвали ледяные глыбы, угрожающие мосту

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 01:18 Фото: pixabay
В данном районе 96 км автодороги республиканского значения Самара – Шымкент проходят через мост через реку Иргиз. Ночью с 29 на 30 марта 2024 года были произведены взрывные работы для уничтожения ледяных глыб, которые могли угрожать мосту после повреждения дамбы, сообщает Zakon.kz.

Из-за увеличения уровня воды и быстрого течения остается опасность разлива талых вод через мост.

В связи с этим было принято решение о запрете движения грузового транспорта на участке А-22 Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай с 0 по 234 км с 30 марта 2024 года с 19:50.


"На данный момент специалистами филиала Актюбинской области "КазАвтоЖол" принимаются все необходимые меры для предотвращения разлива талых вод через мост, включая доставку 147 тонн щебня. На месте проведения работ задействовано семь рабочих и четыре единицы спецтехники, а также шесть самосвалов продолжают транспортировку инертных материалов". "КазАвтоЖол"

Отмечается, что данный мост был построен в 1972 году и отреконструирован в 2004 году. Его длина составляет 58 м, а ширина проезжей части – 7,7 м.

29 марта 2024 года на территории Айтекебийского района Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дамбы на реке Иргиз.

Позже сообщалось, что в Иргизском районе на трассе Самара – Шымкент восстановили мост, на котором ранее временно ограничили движение транспорта из-за частичного обвала и размыва одной из сторон моста.

Читайте также

паводки
Более 368 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов ВКО
паводки
Тажибаев о паводках: Безопасность граждан должна быть приоритетом
президент РК
Токаев принес свои извинения пострадавшим во время паводков
Елена Беляева
Казавтожол Актюбинская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: