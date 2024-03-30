В Актюбинской области взорвали ледяные глыбы, угрожающие мосту

В данном районе 96 км автодороги республиканского значения Самара – Шымкент проходят через мост через реку Иргиз. Ночью с 29 на 30 марта 2024 года были произведены взрывные работы для уничтожения ледяных глыб, которые могли угрожать мосту после повреждения дамбы, сообщает Zakon.kz.

Из-за увеличения уровня воды и быстрого течения остается опасность разлива талых вод через мост.



В связи с этим было принято решение о запрете движения грузового транспорта на участке А-22 Карабутак – Комсомол – Денисовка – Рудный – Костанай с 0 по 234 км с 30 марта 2024 года с 19:50.





"На данный момент специалистами филиала Актюбинской области "КазАвтоЖол" принимаются все необходимые меры для предотвращения разлива талых вод через мост, включая доставку 147 тонн щебня. На месте проведения работ задействовано семь рабочих и четыре единицы спецтехники, а также шесть самосвалов продолжают транспортировку инертных материалов". "КазАвтоЖол"

Отмечается, что данный мост был построен в 1972 году и отреконструирован в 2004 году. Его длина составляет 58 м, а ширина проезжей части – 7,7 м.

29 марта 2024 года на территории Айтекебийского района Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дамбы на реке Иргиз.



Позже сообщалось, что в Иргизском районе на трассе Самара – Шымкент восстановили мост, на котором ранее временно ограничили движение транспорта из-за частичного обвала и размыва одной из сторон моста.