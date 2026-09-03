Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра РК

Канат Бозумбаев переназначен заместителем премьер-министра Казахстана. Этот пост он занимает с 31 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Указ президента Касым-Жомарта Токаева о назначении опубликовала пресс-служба Акорды в четверг, 3 сентября 2026 года.

"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – сказано в официальной публикации.

Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве экономиста в коммерческой организации. В 1994-1997 годах работал помощником акима Алматы.

В 1997 году занимал должности директора по экономическим вопросам торгово-производственного объединения и начальника отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

В 1997-1998 годах был начальником сводно-финансового департамента и вице-президентом по экономическим вопросам ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

В 1998-2000 годах возглавлял департамент нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли РК. В 2000 году назначен вице-министром энергетики, индустрии и торговли РК.

В 2001 году стал первым вице-президентом ОАО "KEGOC", а в 2001–2007 годах возглавлял компанию.

В 2007-2008 годах занимал должность председателя правления АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". В 2008-2009 годах вновь возглавлял АО "KEGOC".

В 2009-2013 годах был акимом Жамбылской области, в 2013-2016 годах – акимом Павлодарской области.

В 2016-2019 годах занимал пост министра энергетики РК. В 2019-2021 годах работал помощником Президента РК.

В 2021-2022 годах возглавлял Алматинскую область. В 2023-2024 годах был советником президента РК.

С 31 марта 2024 года является заместителем премьер-министра Казахстана.

Ранее Токаев подписал ряд указов. К примеру, Даурен Косанов был переназначен министром обороны Казахстана. Кроме того, Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел. Также Серик Жумангарин остается заместителем премьер-министра – министром национальной экономики. Еще Жаслан Мадиев сохранил пост заместителя премьера – министра ИИ.