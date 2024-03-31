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Почти 80% территории ВКО еще покрыто снегом

люди, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:25 Фото: акимат ВКО
Сегодня, 31 марта, глава региона провел совещание, в ходе которого обсудили паводковую ситуацию в области. Почти 80% снега находится в горной местности. Особые опасения вызывают районы: Алтай, Глубоковский, Маркакольский, Улкен Нарын и Катон-Карагайский, сообщает Zakon.kz.

Ермек Кошербаев посетил Глубоковский район, где работает плотина 1946 года постройки, сброс воды идет в штатном режиме, кроме того, уже готова ПСД на ее ремонт. В этом году в здании гидросооружения отремонтировали кровлю и проводку, но требуется обследование шлюзов.

Активную вторую волну паводков в регионе прогнозируют в апреле, поэтому сегодня крайне важно, чтобы все районы провели необходимую профилактическую работу. Одно из самых важных поручений, которое дал аким области, – это обеспечение всех сельских медпунктов и ФАПов необходимым запасом лекарств, чтобы в случае непредвиденной ситуации люди не остались без медикаментов. Также необходимо донести информацию о возможных подтоплениях до тех, кто сейчас находится на дальних зимовках.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:25

Фото: акимат ВКО

В регионе работают 55 гидропостов, информация с которых поступает каждые два часа, постоянно анализируется и фиксируется. Пока ни в одном районе ВКО уровень воды не достиг критической отметки. Сегодня крайне важно наблюдать за тем, как ведут себя малые реки, особенно впадающие в Бухтарминское водохранилище, поскольку гидрологи уже высказали опасения о повышении уровня воды. Авиаоблеты в этом случае дают наиболее достоверную информацию о снегозапасах, уровне воды в малых реках, их полноте и о том, как они могут "повести себя" при резком потеплении. Поэтому важно подключать научных работников, которые проводят исследования и могут дать реальный прогноз ситуации.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:25

Фото: акимат ВКО

На особом контроле находятся авто- и ж/д дороги, ведется круглосуточное наблюдение, и любые переливы воды ликвидируются в кратчайшие сроки. Там, где есть необходимость, вскрывается полотно дорог для отвода большой воды.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:25

Фото: акимат ВКО

Как отметил Ермек Кошербаев, очень важно, чтобы люди помогали спасателям, поскольку зачастую подтопления дворовых территорий возникают из-за несвоевременной уборки снега, засорения арыков и канав. Продолжается авиаоблет области, принимаются все меры, чтобы не допустить подтопления жилого сектора.

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